Спортивный канал завлекает зрителей сексуальной ведущей: полюбуйтесь ее формами

Спортивные каналы нередко завлекают мужскую аудиторию горячими телеведущими. Не стал исключением и мексиканское подразделение FOX Sports, пригласившее очаровательную Химену Санчес. Можно не сомневаться, что благодаря красотке с эффектными формами рейтинги канала поползли вверх.

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