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Спортсменов обокрали: последний лицензионный турнир на Олимпиаду-2020 отменили

2 апреля, 19:51

Александр Трикиша

Прыгуны в воду больше не смогут побороться за путевку в Токио

Кубок мира по прыжкам в воду, который должен был пройти с 18 по 23 апреля 2021 года в Токио, отменен. Причиной отмены турнира стал ряд невыполненных гарантий со стороны организаторов соревнований, связанных с пандемией коронавируса.

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В Японии не смогла гарантировать полную безопасность спортсменам во время пребывания на турнире в условиях COVID-19, хотя в августе в Токио пройдет Олимпиада-2020.

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Турнир в Японии должен был стать заключительным квалификационным турниром перед Олимпиадой-2020. На нем спортсмены могли получить лицензии на Игры, сообщает Xsport.

Ранее мы писали, что Китай готов вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио и Пекине. МОК поддержал инициативу и готов оплатить вакцину.

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Прыжки в воду Олимпиада-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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