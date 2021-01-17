Сравнил себя с королем Али. Боец UFC после рекорда потерял голову

В Абу-Даби завершился турнир UFC, где в главном бою сошлись Макс Холлоуэй и Кэлвин Каттар. Бой продлился все отведенное время и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

После поединка Холлоуэй выложил в соцсети фотоколлаж, на котором соединены снимки его боя с Каттаром, а также кадр одного из боев с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, легендарного Мохаммеда Али.

"С днем рождения, король. Просто пытаюсь следовать твоему примеру", – подписал фотографию в Instagram Макс.

17 января – день рождения Али, сегодня бы ему исполнилось 79 лет.

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Кстати, в этом бою Холлоуэй нанес 445 акцентированных ударов, что является рекордом для UFC. Предыдущий был 290.

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