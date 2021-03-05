Срочная замена в сборной Украины перед эстафетой Кубка мира по биатлону

В пятницу в Новем Месте пройдет одна гонка восьмого этапа Кубка мира. Напомним, где смотреть биатлонную эстафету на Кубке мира в Чехии. Мужчины стартуют на дистанции 4х7,5 км в 16:20 по киевскому времени.

Сборная Украины сделала сегодня замену в составе. Опытный Артем Прима, который здорово проявил себя на недавнем чемпионате мира в Словении, не сможет бежать из-за болей в пояснице. Его заменит молодой сумчанин Богдан Цымбал.

Об этом сообщил сайт Суспільного.

Причем Цымбал будет завершать дистанцию, как это должен был делать Прима. На других этапах расстановка сохранилась: Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко.

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Эта гонка станет второй на соревнованиях в Чехии. Накануне украинки заняли четвертое место в эстафете, хотя сразу же после гонки их дисквалифицировали. Правда, потом, после апелляции тренера "сине-желтых" Юрая Санитры, обвинения в нарушении правил при передаче эстафеты сняли.

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Габриэла Коукалова – фото из Instagram