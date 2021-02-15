Стаи птиц сорвали теннисный матч в Австралии

Чайки садились на корт и мешали теннисисткам

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. В 1/8 финала Свитолине проиграла американке Джессике Пегуле. Там же в Мельбурне параллельно проходит еще один турнир – Phillip Island Trophy.

И во время поединка между американкой Мэдисон Бренгл и канадкой Бьянкой Андрееску произошел курьезный эпизод. Встречу пришлось прерывать из-за чаек. Пернатые кружили над ареной, садились на корт и мешали теннисисткам.

Матч таки доиграли, Андрееску победила со счетом – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

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Кстати, вчера украинец выиграл трофей в Италии, прихлопнув бывшую первую ракетку мира. Илья Марченко разобрался с самим Энди Марреем.