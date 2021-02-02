Стал изгоем! После "пьянки в Турции" Селезнева не берут в другие клубы УПЛ

В "Олимпике" не хотят иметь дело с футболистами, которые выпивают

После изгнания Селезнева из "Колоса" за нарушение режима футболист не исключил, что продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге. Однако трудоустроиться в УПЛ после такого скандала ему будет крайне трудно.

По крайней мере главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский уже заявил, что Селезнева к себе в команду не взял бы. Хотя, казалось бы, "Олимпик" и Селя – земляки, из Донбасса.

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"Взял бы ли я сейчас Селезнева в "Олимпик"? Нет", – сказал Климовский в эфире программы "Вмикай підігрів" на канале "Футбол 1"

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

"Такой опытный футболист должен вести за собой и быть хорошим примером. Не знаю, что произошло, но если человека выгнали, то была какая-то большая проблема"

"Перед подписанием футболиста мы пытаемся многое о нем узнать, говорим с другими тренерами. Если футболист выпивает – это большая проблема"

"Но, думаю, это не конец карьеры Селезнева. Если он грамотный парень, задумается, то сможет еще поиграть", – добавил наставник "Олимпика"

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Ранее в СМИ появилась информация, что, по слухам, перед отчислением из "Колоса" Селезнев выпивал в Турции с Ворониным, который работает в тренерском штабе московского "Динамо".

После этого Селезнев якобы явился не в кондициях на спарринг с брестским "Рухом", из-за чего его сняли с игры и отчислили из "Колоса".

Сам Селезнев утверждает, что пьяным на матч не выходил, говоря, что это – бред. А в Киев из Турции, дескать, улетел по семейным обстоятельствам.