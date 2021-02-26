Версія українською
$ 27,93
34,15

Стал известен соперник "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы

26 февраля, 14:15

Александр Трикиша

Первый матч пройдет в Киеве

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" на этой стадии сыграет с испанским "Вильярреалом". Матчи пройдут 11 и 18 марта. Первая встреча состоится в Киеве на "Олимпийском", ответная – в Испании.

Читайте также: Догнать Шотландию сможем! Новая таблица коэффициентов УЕФА

Напомним, на предыдущей стадии "Динамо" по сумме двух матчей одолело бельгийский "Брюгге". В Киеве команды разошлись миром 1:1, а в Бельгии "бело-синие" одержали победу со счетом 0:1. Оба мяча у киевлян забил Виталий Буяльский.

Реклама

Смотрите также

Кстати, ранее мы писали, что "Динамо" прервало чудовищную серию. Киевляне десять лет не побеждали в гостях в Лиге Европы.

Новости на эту же тему:

"Шахтер" и "Динамо" приложили руку к новому рекорду Лиги Европы Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром Лиги Европы в Украине Сирота из "Динамо" вошел в команду недели Лиги Европы Все о жеребьевке Лиги Европы: когда начало, где смотреть, возможные соперники "Шахтера" и "Динамо"
жеребьевка Лига Европы Динамо Киев

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Сода - лекарство против старости
Как выглядит дом беглеца-президента Януковича в Ростове
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко