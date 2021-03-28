Стал отцом в 13 и достал пулю плоскогубцами: ТОП-10 историй про крушителя "Витязя" Уайта

В первом большом бою супертяжей в 2021 году Диллиан Уайт взял более чем убедительный реванш у Александра Поветкина за поражение в предыдущем бою и буквально размазал россиянина по рингу. Поединок завершился уже в 4-м раунде, и британский боец вернул себе статус официального претендента WBC. Но по-другому и быть не могло, ведь "Похититель тел" не привык пасовать перед трудностями. Смотрите ТОП-10 интересных историй из жизни Уайта.

1. Ребенок бури. Уайт родился и провел первые 12 лет жизни на Ямайке, но его дед по отцовской линии был белый ирландец по имени Патрик Уайт, который эмигрировал на карибский остров из Дублина. А много лет спустя мать Диллиана, Джерролин Робертс, вернулась в Британию, чтобы прокормить своих 12 детей. Будущего бойца она оставила его на Ямайке, когда ему было два года и забрала в Лондон 10 лет спустя.

Постоянная ожесточенная борьба за жизнь и место под солнцем началась для Уайта со дня его появления на свет: "Я родился в бурю, в ночь, когда на Ямайке был ураган, и мы выжили. Ураган снес часть крыши нашего дома, но моя мама — солдат, и она просто залезла под стол, чтобы выполнить задание и родить. Так что невзгоды — это история моей жизни".

2. Если ты не мертв, то можешь работать. Боксер нечасто говорит про своего отца и непонятно, жив он еще или нет. Но известно, что папа Диллиана работал на ферме мясником. "Менталитет деда был таким: "Если ты не мертв, то с тобой все в порядке и ты можешь работать, — рассказывал ка-то Уайт. — И отец воспитывал меня так же. Он был жестким, но делал все, чтобы обеспечить нас. Также он работал на лесопилке и занимался рыбной ловлей.

Помню на рыбалки, когда до берега было 200 метров, он выбросил меня из лодки. Я кричал: "Папа, папа, папа!" А он продолжал грести. Я то уходил под воду, то выныривал. Отец тогда сказал: "Или тони, или плыви". Я смог доплыть до берега, и благодаря этим суровым урокам я стал тем, кем являюсь сейчас"

3. Три дня без еды. Уайт не сильно любит рассказывать о своем страшном голодном детстве на попечении соседей. Главное воспоминание Диллиана о том времени, что ему всегда хотелось кушать: "Однажды я не ел примерно два-три дня. Из-за голода не мог уснуть ночью. Эти люди не очень хорошо ко мне относились. Они говорили: "Покушаешь тогда, когда мама перешлет деньги". Я бросался с кулаками, так как знал, что они получили деньги и себе в еде не отказывали".

4. "Заколачивал" деньги в школе. До переезда в Англию Уайт не учился в школе и не умел нормально читать. А его образование началось уже в Лондоне. Но в школу он ходил, как на работу: "Я там зарабатывал. В школе ведь всегда есть задиры. Мне платили за то, чтобы я ставил их на место. Часто за "свои услуги" я брал даже едой — бутерброд или какой-то фрукт. А однажды мне заплатили целых 2 фунта, и это было для меня невероятным баблом".

5. Достал пулю плоскогубцами. В Лондоне Диллиан вступил в банду, часто дрался. Впервые его пырнули ножом в 13 лет, но все обошлось. Позже Уайт забрел с компанией в плохой район и ему выстрелили в ногу, но пуля прошла навылет. Потом его снова ранили в уличной разборке. Диллиан не мог идти к врачам и столкнуться с полицией и сам выколупал пулю из ноги плоскогубцами. "Я часто смотрел фильмы о Рембо", – шутил боец. Вскоре парень оказался в тюрьме и ему светили 20 лет.

6. Диллиан впервые стал отцом всего в 13 лет. Парню пришлось поумнеть и успокоить своих демонов: "В то время, когда мои сверстники гоняли друг за дружкой, я уже вовсю батрачил на двух работах и брался за что угодно, только бы прокормить детей. И сейчас выхожу на ринг и дерусь ради своих "пе**юков". Сейчас у британца трое детей, но никто не знает его жену. В свою личную жизнь Уайт никого не пускает.

7. Убил за 12 секунд! От тюрьмы Уайта спас спорт. Сначала это был кикбоксинг, в котором выиграл чемпионат Великобритании, а потом и чемпионат Европы по версии К-1. В 2008 году Диллиан попробовал себя в ММА, проведя одну схватку, но какую! Бой продлился всего лишь 12 секунд — Марка Страуда вынесли после пропущенного правого хука.

8. Оправил парня в кому. О том, что в Диллиане много дури подтвердил и случай из любительского бокса. На одном из британских турниров Диллиан нокаутировал соперника, который на несколько недель впал в кому. Атлетическая комиссия была недовольна, что Уайт продолжал добивать оппонента, несмотря на вмешательство рефери. Это стало концом любительской карьеры Диллиана и началом профи: во время спаррингов с Дэвидом Хэем его заметил промоутер и предложил контракт.

9. Побил Джошуа. В любителях 20-летний Уайт выиграл у будущего чемпиона-супертяжа Энтони Джошуа! Тренер Диллиана был не в восторге от боя, но боксер согласился: "Нужно соглашаться, когда предоставляют такие вот возможности. Когда на бумаге все не в твою пользу" В 2015-м Джошуа сравнял счет, победив Уайта в профи нокаутом в 7-м раунде, а позже хотел еще и реванш. Но Диллиана не устроили предложенные "мусорные деньги" в 4,5 млн фунтов.

10. Запрещенная помощь. Карьеру Уайта притормозил допинговый скандал в 2012-м. После 9 побед в пробе боксера нашли запрещенный препарат метилгексанеамин и отстранили бойца на два года. В июле 2019 года после титула "временного" чемпиона WBC в жизни Диллиана произошел второй допинговый скандал, ему грозили 4 года дисквалификации. Но в этот раз за спиной Уайта был влиятельный промоутер Эдди Хирн, который быстренько все уладил.

Напоследок стоит добавить, что Уайт хороший повар и даже принимал участие в британском "Мастер-шефе", а больше всего боится разочаровать свою маму...

Ранее мы писали, что Уайт грустит, что не уложил Поветкина раньше, а "Витязю" советуют идти на пенсию.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC