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Стали известны первые соперники "Шахтера" в новом году

5 января, 18:30

Любомир Луканюк , Андрей Трофимов

Донецкий клуб проведет четыре поединка на сборах

Стало известно расписание донецкого "Шахтера" на первом сборе. С 17 по 26 января подопечные Каштру будут тренироваться в турецкой Анталье, сообщает сайт "Шахтера".

На этом этапе подготовки у "горняков" запланированы 4 контрольных поединка.

Расписание матчей первого сбора (указано киевское время):

Напомним, 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и пару дней отдохнут, после чего отправятся в Турцию на второй сбор.

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Ранее мы рассказывали о соперниках "Динамо" на сборах в ОАЭ.

"Шахтер" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с "Интером" и продолжит выступления в Лиге Европы.

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