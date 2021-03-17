Стальные кубики! Сексуальная спортсменка поразила своим прессом

В начале месяца Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в прыжках в длину. Чтобы добиться такого результата нужны годы изнурительных тренировок. Как наша легкоатлетка готовит свое тело к стартам, она показала в Instagram.

Марина запостила видео с тренировки для пресса. Поклонники отметили стальные кубики девушки. Некоторые настолько воодушевились, что обещали и сами пойти в зал.

Напомним, Марина Бех-Романчук - также серебряная призерка чемпионата мира-2019 в прыжках в длину. 25-летняя брюнетка из села Морозов Хмельницкой области замужем за пловцом Михаилом Романчуком. Ее считают одной из самых сексуальных спортсменок Украины.

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