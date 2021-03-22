Стартовал плей-офф УХЛ: "Кременчук" разгромил "Белый Барс", а "Сокол" – "Мариуполь"

22 марта стартовала плей-офф стадия Украинской ассоциации футбола. В первом четвертьфинальном поединке "Кременчук" разгромил "Белый Барс" на своей арене со счетом 11:4.

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Решающим стал второй период матча, когда хозяева забросили семь шайб. Героем встречи стал Дмитрий Орлов, оформивший хет-трик.

"Кременчук" – "Белый Барс" 11:4 (2:1, 7:2, 2:1)

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А во втором матче 1/4 финала УХЛ "Сокол" оказался сильнее "Мариуполя" – 4:0. Шатаут на свой счет записал голкипер киевлян Георгий Дубровский.

"Сокол" – "Мариуполь" 4:0 (1:0; 2:0; 1:0)

Напомним, что четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата УХЛ пройдут до 2 побед. Свои следующие матчи команды проведут 24 марта в Белой Церкви и Мариуполе соответственно.

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