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Стартуем! Прогноз для Украины на первую гонку биатлонного ЧМ

10 февраля, 11:21

Олег Люлька

Смешанная эстафета в Поклюке начнется сегодня в 16:00. Нашей команде прочат восьмое место

Сегодня в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону. В программе дня значится всего одна гонка – смешанная эстафета, в которой от каждой страны побегут по два представителя каждого пола. Ее начало – в 16:00 по киевскому времени. Украине медали не прочат, но мы ведь умеем удивлять!

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КТО ПОБЕЖИТ ОТ УКРАИНЫ

Главный тренер "сине-желтых" Юрай Санитра отрядил на премьерную эстафету Артема Приму, Дмитрия Пидручного, Юлию Джиму и Елену Пидгрушную.

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Юлия Джима / Фото: Getty Images

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Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГОНКУ

В прямом эфире смешанную эстафету в среду, 10 февраля, начиная с 16:00, покажет канал UA:Перший, доступный на сервисе OLL.TV.

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КТО ФАВОРИТ И ШАНСЫ УКРАИНЫ

Аналитики букмекерских контор видят на пьедестале Норвегию, Германию и Францию – именно в таком порядке, а Украине предрекают восьмое место.

Котировки на попадание в тройку призеров

Напомним, биатлонный чемпионат мира в Словении продлится до 21 февраля. Всего будет разыграно 12 комплектов наград. В прошлом году высшим результатом Украины стала "бронза" в женской эстафете, а в 2019-м – "золото" Дмитрия Пидручного в пасьюте.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня|Спорт

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