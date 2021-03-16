Ставка дня. Прогноз на Лигу чемпионов от футбольного комментатора

Сегодня "Реал" принимает "Аталанту" с двумя украинскими футболистами (Малиновский, Коваленко) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Три недели назад итальянский клуб минимально уступил испанскому гранду.

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"Реал Мадрид" – "Аталанта"

Лига чемпионов, 16 марта, вторник, в 22:00, ТВ: "Футбол 1"

Перед первой встречей в Бергамо итальянская команда считалась фаворитом из-за многочисленных кадровых потерь "Реала". Но "Аталанта" рано осталась вдесятером после удаления Фройлера, пропустила единственный гол и не смогла спасти даже ничью.

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Между этими поединками "сливочные" провели три матча чемпионата, дважды сыграли вничью – с баскскими тезками "Реал Сосьедад" и соседским "Атлетико" (по 1:1) и обыграли "Эльче" (2:1). Команда Зидана идет на втором месте чемпионата Испании, отставая от "матрасников" на шесть очков. В лазарете к травмированным ранее Карвахалю, Диасу, Азару и Одриосоле присоединился Каземиро.

"Аталанта" провела даже четыре матча чемпионата – обыграла "Сампдорию" (2:0) и "Специю" (3:1), разгромила "Кротоне" (5:1) и уступила "Интеру" (0:1). Бергамаски вернулись в зону Лиги чемпионов, опережая "Наполи" и "Рому" на два очка и отставая от "Ювентуса" на три. Кроме дисквалифицированного Фройлера точно не сыграет из-за травмы Хатебур. Под вопросом участие Джимсити.

У "Реала" в последних девяти домашних матчах Лиги чемпионов лишь три победы при четырех поражениях.

"Аталанта" победила в последних пяти выездных поединках этого турнира, пропустив лишь в одном из них.

ПРОГНОЗ. Бергамаски сделают все, чтобы восстановить шансы на выход в следующий раунд. Нет сомнений, что они забьют. С другой стороны, "Реал" будет "сушить", потому ожидаю "тотал" меньше 2,5 голов.