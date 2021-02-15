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"Стонала громче, чем в обычной жизни": гимнастка – о съемках в фильмах для взрослых

15 февраля, 12:41

Любомир Луканюк

Верона ван де Лер рассказала, почему сменила спорт на порноиндустрию

Известная голландская гимнастка, серебряная призерка чемпионата мира, Верона ван де Лер стала звездой фильмов для взрослых. Девушка призналась, почему она пришла в этот бизнес.

"Мне это нравилось, я всегда это видела просто работой – это легально в Голландии, если тебе больше 18 лет и ты платишь налоги. Никто на меня не давил, было много свободы.

Я выбрала свой путь. Это был хороший старт для моего бизнеса, которым я в итоге занималась восемь лет. Зарабатывала я гораздо больше, чем получила за всю карьеру в гимнастике.

Мне нравилась эта работа. Конечно, в какие-то дни ты можешь чувствовать себя неважно или болеть. Но тогда я просто не работала. Если не чувствуешь возбуждения, то нет смысла что-то снимать, потому что все это заметят.

Правда, кое-что фейковое все же было: иногда приходилось слишком громко стонать. Громче, чем в обычной жизни", – цитирует спортсменку "Медуза".

Смотрите выступление Вероны на чемпионате мира:

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