"Стонала громче, чем в обычной жизни": гимнастка – о съемках в фильмах для взрослых

Известная голландская гимнастка, серебряная призерка чемпионата мира, Верона ван де Лер стала звездой фильмов для взрослых. Девушка призналась, почему она пришла в этот бизнес.

"Мне это нравилось, я всегда это видела просто работой – это легально в Голландии, если тебе больше 18 лет и ты платишь налоги. Никто на меня не давил, было много свободы.

Я выбрала свой путь. Это был хороший старт для моего бизнеса, которым я в итоге занималась восемь лет. Зарабатывала я гораздо больше, чем получила за всю карьеру в гимнастике.

Мне нравилась эта работа. Конечно, в какие-то дни ты можешь чувствовать себя неважно или болеть. Но тогда я просто не работала. Если не чувствуешь возбуждения, то нет смысла что-то снимать, потому что все это заметят.

Правда, кое-что фейковое все же было: иногда приходилось слишком громко стонать. Громче, чем в обычной жизни", – цитирует спортсменку "Медуза".

Смотрите выступление Вероны на чемпионате мира:

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