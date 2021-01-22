"Стопку почему убрал?": Милевского затроллили во Львове

Недавно Артема Милевского эффектно подкололи в его новом клубе – закарпатском "Минае". Футболисту подарили именной халат. Сейчас Артема затроллили во Львове.

Милевский решил перекусить в одном из ресторанов старого города. И в Instagram поделился фотографией с заведения.

Подписчики оказались остры на язык. "Шапку сними", – советовали одни, "Стопку почему убрал?" – спрашивали другие, "Очки зачем напялил?", – удивлялись третьи.

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Напомним, что в конце декабря Артем Милевский перешел из брестского "Динамо" в "Минай". Контракт заключен на полтора года.

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо", за которое провел 228 матчей, забил 81 гол и сделал 54 передачи. В составе сборной Украины он провел 50 поединков, в которых отметился 8 мячами. С брестским "Динамо" становился чемпионом Беларуси.

Ранее мы писали, что Милевский порвал со своей девушкой. С белоруской Валерией, у которой есть сын не от Артема, футболист был вместе более двух лет.