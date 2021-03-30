Страшно смотреть: украинка изуродовала соперницу на ринге

Украинка Алина Зайцева проиграла бой сопернице из Германии Шайенн Хэнсон в рамках открытого чемпионата Германии, однако немка надолго запомнит встречу с нашей соотечественницей.

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Зайцева настолько избила Хэнсон, что ее лицо превратилось в сплошную гематому. Из-за этого поединок пришлось завершить досрочно, ведь на немку был страшно смотреть. Тем не менее, именно Хэнсон была присуждена победа, так как она на тот момент вела по очкам. Последствия поединка против украинки Шайенн опубликовала у себя в Instagram.

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Зайцева потерпела шестое поражение подряд на профессиональном ринге. На ее счету лишь одна победа – в дебютном бою в профи. А вот Хэнсон одержала восьмую победу при одном поражении.

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