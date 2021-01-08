Страшное падение горнолыжника: на скорости перевернулся через голову (видео)

Лукас Браатен очень рискованно финишировал на Кубке мира в Швейцарии

Слалом-гигант на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене оказался богатым на падения, но всех переплюнул норвежский горнолыжник Лукас Браатен. Он финишировал так, что представители команд схватились за головы и переживали, как бы он не покалечился. Ранее шквальный ветер снес горнолыжную трассу, а спортсменов эвакуировали.

На второй попытке в Швейцарии Браатен очень рискованно заходил в последние ворота и зацепил флаг, после чего уже фактически в падении пересекал финиш. Норвежец на сумасшедшей скорости перевернулся через голову, неудачно приземлился на ногу, и колено очень неестественно вывернулось.

Падение Лукаса Браатена / Фото: Reuters

К Лукасу, который практически не шевелился, тут же подскочили врачи, долго колдовали над горнолыжником, но в итоге унесли на носилках. В итоге Браатен занял седьмое место в гонке и теперь непонятно, когда он сможет вернуться на трассу. А выиграл гигантский слалом француз Алексис Пинтуро, который возглавляет общий зачет Кубка мира.

Ранее мы писали, что огромные сугробы не смогли расчистить даже военные, и снег поставил крест на Кубке мира.

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