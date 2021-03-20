Страшные кадры из MMA: боец вырубил соперника и добил приемом из рестлинга

Зрелищной и при этом скандальной победой завершился бой между Иваном Пересом и Эммануелем Риверо на турнире Naciones MMA 1 в Мексике.

Читайте также: Девушка-боец потеряла сознание на взвешивании перед боем

Во втором раунде Перес точным ударом в голову вырубил соперника, а затем решил его добить приемом из рестлинга, прыгнув на лежащего Ривео с выставленным локтем.

В соцсетях болельщики возмущаются и требуют дисквалифицировать бойца, сравнивая его грязный поступок с недавними ударами коленом в MMA.

Смотрите яркие нокауты в ММА: