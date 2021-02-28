Страшные крики слышал весь мир: вертолет забрал горнолыжницу в больницу после жуткого падения

Норвежка Кайса Викхофф Ли получила травмы во время спуска на этапе Кубка мира

Этап Кубка мира по горным лыжам в итальянском городе Валь-ди-Фасса был прерван из-за жуткого падения норвежской горнолыжницы Кайсы Викхофф Ли. Девушку с трассы эвакуировали на вертолете.

Читайте также: Курьезное падение: россиянин потерял лыжу на трассе чемпионата мира и кувыркнулся

Во время заезда 22-летняя Кайса упала и покатилась вниз по склону, после чего на полной скорости влетела в защитное ограждение. В телевизионной трансляции было слышно, как девушка кричала от боли.

Соревнования были прерваны, пострадавшей более 20 минут оказывали первую помощь на месте, после чего на носилках и погрузили в вертолет и эвакуировали в ближайшую больницу, сообщает NRK.

Реклама

В ходе падения на трассе у девушки не отстегнулись лыжи, что могло усугубить характер полученных ею травм.

Викхофф Ли занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира по горнолыжному спорту. В нынешнем сезоне норвежка впервые завоевала медаль Кубка мира, став второй на этапе в немецком Гармиш-Партенкирхене.

Менее чем через полчаса на той же трасе жестоко упала и австрийка Розина Шнеебергер, которую спасатели также извлекали из защитной сетки.

Ранее мы писали, что российские лыжники завалили друг друга на "Тур де Ски", после чего выясняли отношения на трассе.