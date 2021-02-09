Страус арестован за нападение на свою интимную подругу

Бывший чемпион MMA-промоушена Bellator в полулегкой весовой категории американец Дэниел Страус арестован за нападение на подругу. Об этом информирует издание MMAJunkie.

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По данным источника, инцидент с участием 36-летнего Страуса произошел 21 января в округе Броуард (штат Флорида, США), арестовали же спортсмена 5 февраля.

На протяжении трех лет Страус находился в периодических интимных отношениях с потерпевшей. По ее словам, 21 января они с бойцом начали спор в текстовых сообщениях, после чего тот появился на ее рабочем месте, чтобы обсудить разногласия. Все закончилось тем, что Страус избил ее, несколько раз ударив "смертельно опасным острым предметом".

Боец продолжает оставаться под арестом, установлен залог в размере $100 тысяч.

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Отметим, что на счету Страуса 35 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел девять поражений. Ранее он провел три года в тюрьме за ограбление, также его арестовывали за хранение наркотиков.

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