"Стресс, паника": Пидгрушная "проспала" свою гонку

Олимпийская чемпионка – в шоке от того, что случилось с ней на Балканских играх

Знаменитая украинская биатлонистка Елена Пидгрушная, которая принесла Украине "золото" Олимпиады-2014, рассказала о, пожалуй, самом эпическом фейле в своей карьере – она по чужой вине "проспала" свою чемпионскую гонку.

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"Как-то на Балканских играх я выиграла в спринте более 2-х минут. На следующий день была гонка преследования. Погода ухудшилась, опустился туман и гонку отложили. Меня тренеры отправили в домик, чтобы я не мерзла. Просидев некоторое время, не могла найти себе места, и решила все же вернуться на стадион. Когда я подошла, то увидела старт последней из участниц, проигравшей мне накануне более пяти минут"

Елена Пидгрушная / Фото: Instagram

"У меня был стресс, паника. Я схватила свои лыжи, винтовку... Встала на трассу... и постепенно начала понимать, что уже поздно... Не знаю, кто в тот день ошибся... Тренеры, организаторы, судьи ... Но я пропустила свою чемпионскую гонку"

Елена Пидгрушная / Фото: Facebook

"Было больно и непонятно. Обвиняла себя. Хотя четко следовала указаниям тренеров. Единственное, что успокаивало, это были не ответственные соревнования и от них не зависела моя спортивная карьера"

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

"Но урок усвоила. С тех пор сама все держу под контролем", – рассказала у себя в Facebook 34-летняя Елена Пидгрушная

Ранее Пидгрушная раскрыла особенность своего тела, из-за которой медленно стреляет. Оказывается, все дело в том, что Елена – левша.