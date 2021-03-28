Стрим матча Украина – Финляндия. Обсуждаем матч отбора на ЧМ-2022 вместе

Украинская команда проведет первый домашний поединок в отборе на чемпионат мира

В воскресенье, 28 марта, сборная Украины проведет матч второго тура отборочного турнира на ЧМ-2022 в группе D. Соперником нашей команды будет сборная Финляндии. Матч пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Смотреть Украина – Финляндия можно с помощью нашей мультимедийной трансляции.

Украина – Финляндия: где и во сколько смотреть первый домашний матч отбора на ЧМ-2022

Также мы проведем стрим матча Украина – Финляндия с комментариями болельщиков на нашем канале в Youtube.

Украина стартовала в отборе на катарский мундиаль с выездной ничьей с действующими чемпионами мира французами – 1:1. Теперь этот успех нужно подкрепить в оставшихся мартовских матчах против Финляндии и Казахстана (31 марта).

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Финляндия в первом туре выдала боевую ничью с Боснией и Герцеговиной – 2:2. При этом, балканцы отыгрались лишь на 84-й минуте, а еще при счете 0:0 не реализовали пенальти.

Ранее Украина и Финляндия пересекались между собой в отборе на ЧМ-2018 и тогда украинцы одержали две победы – 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Букмекеры считают Украину фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко – 1.71, на ничью – 3.70, на победу Финляндии – 6.00.