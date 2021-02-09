Суарес побил "рекорд века" Роналду и с "Атлетико" идет к чемпионству

В чемпионате Испании по футболу установили голевой рекорд XXI века. В матче "Атлетико" – "Сельта" форвард хозяев Луис Суарес сделал дубль, а встреча завершилась ничьей 2:2. Для уругвайца эти забитые мячи стали 15-м и 16-м в текущем сезоне. Таким образом, 34-летний футболист быстрее всех в Ла Лиге в этом столетии достиг показателя в 16 голов.

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Суарес провел 17 матчей за "Атлетико" для достижения своего рекорда. Предыдущий же принадлежал португальцу Криштиану Роналду, который в сезоне 2009/2010 в форме "Реала" отметился 15 точными ударами.

К сожалению для Луиса и его партнеров, гости из Виго отыгрались на 89-й минуте. Причем, мяч забил бывший нападающий "Шахтера" и "Бенфики" аргентинец Факундо Феррейра. Примечательно, что обе команды сделали по два удара в створ ворот, и все они воплотились в голы. Смотрите, как прервалась восьмиматчевая победная серия мадридской команды:

Тем не менее, "Атлетико" продолжает уверенно лидировать, опережая "Реал" и "Барселону" на восемь очков и имея матч в запасе. Накануне Месси в игре с "Бетисом" вышел со скамейки запасных, но "Барсу" спасла новая звезда.

Вспомним, как еще в августе Луис забивал за "Барселону" в Лиге чемпионов: