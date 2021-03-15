Судейский разбор 18 тура УПЛ: верный пенальти в ворота "Десны" и ошибки в пользу "Днепра-1"

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура украинской Премьер-лиги. Все матчи, все спорные момент 18го тура чемпионата Украины – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаила Метревели:

Тур обошелся без серьезных судейских ошибок, за исключением подозрений на пенальти в матче "Днепра-1". В остальном решения арбитров были верны. Главные матчи тура обошлись без претензий к судейству, с борцовским приемом от игрока "Десны" Имерекова против Кривцова помог справиться VAR.

"Минай" – "Ингулец" – 0:1

Арбитр: Сергей Бойко. Матч был легким для арбитража. Команды мало фолили, спорных эпизодов не возникало. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 25-й минуте Ситчинава получил пас в штрафной после чего его толкнул в спину Карась. Арбитр поставил пенальти в ворота "Миная" и показал защитнику закарпатцев вторую желтую карточку. Это верное решение. Толчок в спину был очевидным и это был срыв выхода один-ни-один с вратарем. Можно было даже показать прямую красную карточку, поскольку Карась не пытался сыграть в мяч и открыто шел на фол.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Ворскла" – "Днепр-1" – 0:1

Арбитр: Виктор Копиевский. На матче работал VAR.

На 14-й минуте Ризнык выбивал мяч на Степанюка и пас перехватил Тейлор, сыграв при этом рукой. Арбитр зафиксировал фол, но желтую карточку показывать не стал. Это либеральное решение арбитра. Игрок "Днепр-1" умышленно играл рукой и должен был получить за это предупреждение.

На 53-й минуте Дуглас выбил мяч из-под ног Степанюка. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку "Днепра-1" вторую желтую карточку. Это слишком суровое решение, если не сказать ошибочное. Дуглас четко сыграл в мяч и лишь после этого по инерции врезался бедром в бедро Степанюку. Даже если арбитр посчитал это опасной игрой, то она явно не тянула на желтую карточку, тем более вторую.

На 77-й минуте Челядин упал в штрафной после борьбы с Довбиком. Арбитр показал игроку "Ворсклы" желтую карточку за симуляцию. Это ошибка. Довбик положил руку на спину Челядину и мог его толкнуть. Даже если форвард полтавчан дорисовывал эпизод – это точно не симуляция. В крайнем случае арбитру стоило дать продолжить игру. Но были и основания для пенальти.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

"Мариуполь" – "Колос" – 1:4

Арбитр: Александр Шандор. Матч был сравнительно легкий для арбитража. Команды мало фолили. VAR на матче не работал.

На 4-й минуте после подачи с углового Лысенко забил гол. Арбитр его не засчитал. Это верное решение. При подаче Антюх откровенно блокировал Кудрика во вратарской и мешал ему выйти на мяч.

На 75-й минуте Нгамба ворвался в штрафную и упал после борьбы с защитниками "Мариуполя". Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку "Колоса" желтую карточку. Это слишком суровое решение. Нгамба действительно падал после контакта со стороны Очеретько, так что это не была симуляция. Но и пенальти не было. Борьба была корпус-в-корпус и в рамках правил.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Шахтер" – "Десна" – 4:0

Арбитр: Игорь Пасхал. Матч был легким для арбитража. Команды старались играть корректно и мало фолили. На матче работал VAR.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 31-й минуте при подаче в штрафную Имереков схватил руками и завалил на газон Кривцова. Арбитр сначала дал продолжить игру, но после подсказки от ассистента VAR и самостоятельного просмотра повтора изменил решение и поставил пенальти в ворота "Десны". Это верное решение. Имереков открыто держал соперника руками и не давал ему выпрыгнуть, чтобы сыграть в мяч.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Заря" – "Динамо" – 0:2

Арбитр: Юрий Иванов. Матч для арбитража был средней тяжести. Было много борьбы и команды часто фолили. На матче работал VAR.

Рассмотреть стоит всего один эпизод. На 28-й минуте Буяльский попытался выбить мяч и зацепил Назарину, который упал на газон. Арбитр показал игроку "Динамо" желтую карточку. Это слишком суровое наказание. Повторы четко не показали, был ли контакт вообще. Но даже если и был, то минимальный. Это нельзя считать грубым фолом и стоило ограничиться лишь фиксацией нарушения, без предупреждения для Буяльского.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Александрия" – "Олимпик" – 2:0

Арбитр: Алексей Деревинский. Для арбитража матч был средней тяжести. На поле было много борьбы. VAR на матче не работал.

Внимания заслуживает всего один эпизод. На 64-й минуте Вантух пробил по воротам и активно сигнализировал, что мяч в штрафной попал в руку Нкенгу. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч вообще не попал в руку и это была провокация со стороны игроков "Александрии", на которую арбитр не поддался.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.