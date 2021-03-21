Судьи еле оттащили: неадекват из MMA набросился на бессознательного соперника

За секунду до этого он его нокаутировал ударом из-за спины

Брутальным нокаутом завершился поединок между Цуйоси Сударио и Казауси Миямото на турнире по смешанным единоборствам RIZIN 27. В первом раунде Миямото поскользнулся и упал на канвас, а затем на секунду развернулся к сопернику спиной, когда подписался на ноги.

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Этого мгновения Сударио хватило, чтобы нанести точный удар в голову. Нокаутированный Миямото рухнул на канвас, но Сударио этого оказалось мало – он набросился на беззащитного соперника и принялся добивать, несмотря на потуги рефери оттянуть его от жертвы.

После окончания поединка в ринге даже вспыхнул небольшой конфликт, когда кто-то из команды Миямото пытался добраться до Сударио, но стычку быстро погасили работники служба безопасности.

Смотрите яркие нокауты: