Судный день по матчу Украины со Швейцарией. Источник – о том, что сегодня объявят

Во вторник, 16 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассматривает дело по несостоявшемуся матчу Лиги наций Швейцария – Украина. Однако решения органов правосудия мы сегодня, скорее всего, еще не узнаем.
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, во вторник проходит только слушание сторон, в котором Украину, помимо юристов, представляют глава УАФ Андрей Павелко и главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко. Окончательный же вердикт озвучат через несколько недель – около трех.
Напомним, этот поединок должен был пройти 17 ноября. Но санитарный врач кантона Люцерн отправил сборную Украины на карантин из-за положительных тестов на коронавирус, что сделало проведение матча невозможным.
Позже УЕФА засчитал Украине техническое поражение 0:3 за то, что "сине-желтые" не предусмотрели необходимость полной замены команды. Это означает вылет команды Андрея Шевченко из элитного дивизиона Лиги наций.
Однако Украинская ассоциация футбола оспаривает вердикт УЕФА. Павелко уверяет, что шансы Украины выиграть дело – высоки.
Новости на эту же тему:Украинку не пустили на Australian Open из-за допинга: не помогла даже апелляция "Сборная Украины выиграет дело у Швейцарии": Павелко рассказал о позиции в суде Техническое поражение Украине: команду Шевченко могут помиловать 16 февраля Россия "скрывает сокрытие" допинга: полное решение суда по изгнанию РФ из спорта