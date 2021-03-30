Судья потерял сознание во время матча Кубка африканских наций

Поединок между сборными Кот-д'Ивуара и Эфиопии не был доигран

Отборочный поединок Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Эфиопии пришлось завершить досрочно после того, как главный арбитр почувствовал себя плохо.

Читайте также: Футболист был мертв 78 минут. Даже медики не верили в его спасение, а он выжил

Встреча проходила в Абиджане и была прервана за 10 минут до окончания второго тайма. Рефери увезли с поля на носилках, при этом резервный судья представлял Кот-д'Ивуар и не мог обслуживать игру. Было принято решение завершить матч досрочно.

Читайте также: У футболиста случился сердечный приступ во время матча: откачивали прямо на поле

К тому времени хозяева выигрывали – 3:1. Обе команды себе гарантировали выход из группы.