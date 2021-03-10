Судью в России хотели выкинуть из самолета фанаты московского "Спартака"

Российский футбольный судья Михаил Вилков рассказал, как болельщики московского "Спартака" хотели выкинуть его из самолета. Ранее взбешенный судейством тренер итальянской команды бил по столу и кричал после неудачи в ЛЧ.

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"Летел из Краснодара после матча местной команды против "Спартака", в самолете болельщики столичной команды узнали: "О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолета". Хорошо, что это был ночной полет, и все быстро уснули, а в 5 утра, когда приземлились в Москве, я быстро-быстро ушел на пересадку на другой рейс в Нижний Новгород, пока болельщики не успели проснуться", — цитирует Вилкова Чемпионат.

Михаил Вилков/Фото RB.com.ua

В ноябре прошлого года Вилков был исключен из списка судей российской Премьер-лиги. Он обслуживал скандальный матч "Краснодара" с "Рубином" (3:1). А потом признался, что ввел в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета РФС при рассмотрении жалобы "Рубина".

Ранее мы писали, что в Англии скандал вокруг пенальти в матче "Челси" и "МЮ".