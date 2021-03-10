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Судью в России хотели выкинуть из самолета фанаты московского "Спартака"

10 марта, 13:25

Елена Павлова

Вилкова спасла ночь, а утром он быстренько сбежал на пересадку

Российский футбольный судья Михаил Вилков рассказал, как болельщики московского "Спартака" хотели выкинуть его из самолета. Ранее взбешенный судейством тренер итальянской команды бил по столу и кричал после неудачи в ЛЧ.

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"Летел из Краснодара после матча местной команды против "Спартака", в самолете болельщики столичной команды узнали: "О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолета". Хорошо, что это был ночной полет, и все быстро уснули, а в 5 утра, когда приземлились в Москве, я быстро-быстро ушел на пересадку на другой рейс в Нижний Новгород, пока болельщики не успели проснуться", — цитирует Вилкова Чемпионат.

Михаил Вилков/Фото RB.com.ua

В ноябре прошлого года Вилков был исключен из списка судей российской Премьер-лиги. Он обслуживал скандальный матч "Краснодара" с "Рубином" (3:1). А потом признался, что ввел в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета РФС при рассмотрении жалобы "Рубина".

Ранее мы писали, что в Англии скандал вокруг пенальти в матче "Челси" и "МЮ".

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