Сумасшедшая развязка эстафеты! Реактивный Бе проиграл финиш, а Украина – в ТОП-10

Вот это развязка в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве. Лидер общего зачета реактивный Йоханнес Бе не сумел убежать от француза Эмильена Жаклена. А вот Украина, к сожалению, не смогла бороться за пьедестал – только 8 место. Ранее сегодня Джима финишировала 10-й в масс-старте в Италии.



Фото IBU

Любопытно, что после заключительной стрельбы Жаклен бежал в четырех секундах позади норвежского уникума. Однако не спасовал. Француз догнал титулованного конкурента и все время дышал ему в спину. А затем пошел на финишный спурт, который оказался не по силам даже самому Бе.

Напомним, что в прошлом году Эмельен в похожем стиле вырвал у Йоханнеса "золото" чемпионата мира в преследовании. Кстати, Франция выиграла вторую мужскую эстафету кряду.

Сборная Франции / Фото: IBU

Хотя надо отметить, что на втором этапе на трассу опустился туман, и норвежец Йоханнес Дале ушел на штрафной круг. А украинец Дмитрий Пидручный чудом его избежал. Однако в сумме наша команда использовала 8 дополнительных патронов, плюс Дудченко и Тищенко еще не хватает скорости.

Третье место заняла сборная России, несмотря на один штрафной кругпобедителя индивидуальной гонки Александра Логинова.

Завра седьмой этап Кубка мира в Италии закроет женская эстафета и мужской масс-старт.

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