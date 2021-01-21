Сумасшедшая рубка на "Бойцовском острове"! Лицо – сплошной синяк, а боец улыбается

Майк Дэвис и Мэйсон Джонс зажгли в предварительном карде, а Майкл Кьеза и Нил Магни завершили шоу в Абу-Даби

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 8. В главном поединке встречались американцы Майкл Кьеза и Нил Магни. Схватка продлилась все пять раундов и завершилась победой Кьезы единогласным решением судей 49:46. Ранее еще один Нурмагомедов ворвался в UFC с удушением.

Кьеза контролировал ход поединка, в котором бойцы вели преимущественно позиционную борьбу в партере. И лишь на несколько минут в середине боя отдал инициативу Магни. У Майкла это уже четвертая победа кряду в 22 боях при четырех неудачах. Для Магни это уже 9 поражение в 33 боях.

Однако бонус за лучший бой вечера получили Майк Дэвис и Мэйсон Джонс. Их поединок прошел в предварительном карде турнира и завершился победой Дэвиса единогласным решением судей. Но шоу, которое устроили эти ребята, никого не оставило равнодушным, а Джонс упорно шел вперед даже с подбитым глазом.

И даже после боя с разбитым лицом Джонс продолжал улыбаться.

Ранее мы также сообщали, что Хабиб Нурмагомедов провел лучший прием года в UFC. Российский боец продолжает собирать награды после победы над Джастином Гэтжи.

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