Сумасшедшие деньги за баскетбольное кольцо: вещи Коби Брайанта продают с аукциона

На аукционе Heritage Auctions было продано баскетбольное кольцо, с которым в детстве играл Коби Брайант. Новый владелец выложил за него 30 тысяч евро.

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Оно было прибито к гаражу в доме детства Коби в Пенсильвании. Дом недавно продали за 670 тысяч евро – продавец хотел получить дополнительные деньги за кольцо, однако покупатель недвижимости не заинтересовался.

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Все памятные вещи, связанные с Коби Брайантом, пользуются спросом после гибели игрока. Например, кусок древесины с автографом из "Стейплс Центра", где Коби сыграл последний матч в НБА, был продан на аукционе за 497 тысяч долларов, сообщает TMZ.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек разбились в вертолете 26 января 2020 года.

Брайант – пятикратный чемпион НБА в составе "Лейкерс" и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters