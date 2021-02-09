Сумасшедшие снегопады 3 дня не дают начать чемпионат мира. Помогают итальянские военные

Горнолыжники никак не могут начать борьбу за медали в Италии

Заложниками погоды стали участники чемпионата мира по горным лыжам в итальянской Кортине д`Ампеццо. Мундиаль не может стартовать уже два дня кряду. И завтрашние гонки также отменены из-за суровых условий на трассах. Ранее в этом сезоне шквальный ветер снес трассу, а спортсменов пришлось срочно эвакуировать.

8 февраля не состоялась альпийская комбинация у женщин. Снегопад начался еще накануне и продолжался всю ночь. А в понедельник повалил снег с дождем. Видимость на трассе была плохая, она была завалена снегом, и соревноваться в скоростной дисциплине, даже на укороченной трассе, в таких условиях было небезопасно.

9 февраля ситуация в Картине улучшилась. Трассу местами пришлось воссоздавать заново. На то, чтобы разгрести снег и подготовить полотно, в течение нескольких суток работали более 350 человек. Помогали даже итальянские военные. Но на трассу неожиданно опустился туман. Поэтому пришлось отменить мужской и женский супергигант.

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На завтра, 10 февраля, прогноз погоды тоже очень плохой – с обильным снегопадом, поэтому альпийскую комбинацию у мужчин уже также отменили. Но синоптики обещают, что с четверга погода наладится.

Ранее на Кубке мира по горным лыжам огромные сугробы не смогли расчистить даже военные. Также в Швейцарии был высокий риск схода лавины.