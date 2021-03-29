Испанец бежал 42 км под чужим именем и установил рекорд Гондураса

Оказалось, что это не мошенничество, а во всем виноваты организаторы

Испанец Камило Алонсо Сантьяго пробежал в минувшее воскресенье дрезденский марафон под чужим номером – гондурасца Ивана Зарко – и финишировал седьмым. И все бы ничего, но его время 2 часа 17 минут 46 секунд тут же было зарегистрировано как новый национальный рекорд Гондураса.

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Гондурасская федерация легкой атлетики даже успела выложить пост с поздравлениями в социальных сетях: "Спортсмен Иван Зарко снова вошел в историю, побив рекорд марафона, ранее принадлежавший Кловису Моралесу. Новое время — 2 часа 17 минут 46 секунд, поставленное в Дрездене".

/ Фото: Pixabay

Однако журналисты испанского журнала Corredor внимательно изучили видео с марафона и с уверенностью заявили: "Человек под анализируемым номером был Камило Сантьяго, а не Зарко. Кроме того, сам Сантьяго в прошлую пятницу опубликовал активность в Strava, приложении, отслеживающем забеги спортсменов, из немецкого города".

Источник, близкий к марафонцу, объяснил ошибку так:

"Камило сказал мне, что в конце разминки его номер исчез. Он пошел поговорить с организаторами, чтобы рассказать им о случившемся и попросить другой номер. Единственное решение, которое они ему предложили, – использовать номер гондурасца, который не появился на соревнованиях. А позже они изменят его имя в компьютерной системе, чего, как видно, они не сделали".

Напомним, что в 2020-м знаменитый Бостонский марафон отменили впервые за 124 года.