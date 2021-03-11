Сумасшествие в Беларуси: хоккеисты провели третий по длительности матч в истории

В чемпионате Беларуси по хоккею провели один из самых долгих матчей в истории. В пятой встрече 1/4 финала между "Гомелем" и "Неманом" прошло сразу шесть овертаймов.

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Основное время завершилось вничью – 1:1. Игра перешла в овертайм, который по правилам проводили до решающей шайбы. В итоге команды зарубились до шестого дополнительного периода, а победный гол оформил польский легионер "Немана" Кристиан Дзюбиньский, сообщает Евроспорт.

В итоге "Гомель" и "Неман" находились на льду 169 минут и 4 секунды. Они провели стартовое вбрасывание 10 марта в 19:00 по местному времени, а закончили встречу 11 марта в 1:47 ночи. То есть матч длился двое астрономических суток.

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Команды побили рекорд чемпионата Беларуси. В полуфинале сезона-2014/15 "Гомель" и "Юность" также доигрались до шести овертаймов, и тогда "Гомель" также проиграл, но уже на отметке 165 минут и 11 секунд.

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Эта встреча стала третьей в истории хоккея по продолжительности. В 2017 году "Сторхамар" и "Спарта" из чемпионата Норвегии провели на льду 217 минут и 14 секунд, на выявление победителя им потребовалось восемь овертаймов.

А в 1936-м "Детройт" и "Монреаль" зарубились до 176 минут и 30 секунд.