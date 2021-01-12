Супруга тренера сборной Уркаины покаталась на качелях на дне океана

Супруга главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина показала красивое видео с отдыха на Мальдивах. На своей странице в Instagram красотка похвасталась, как катается на качелях на дне океана в окружении экзотических рыб.
Как мы писали ранее, главный Руслан Ротань, продлив контракт с УАФ на один год, отправился отдыхать в теплые края.
Напомним, недавно разразился крупный скандал. "Вскрыли мою ячейку в ПриватБанке. Треть денег испарилась", – заявил Ротань, указав, что вскрытие производила следственная группа Государственной фискальной службы из Киева.
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