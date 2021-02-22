Суркис едет к Эрдогану выпрашивать нападающего для "Динамо"

Киевское "Динамо" сделает повторное предложение турецкому "Хатайспору" по покупке нападающего Аарона Бупендзы. Ранее сообщалось, что "Хатайспор" отказался продавать Бупендзу в "Динамо" за 9 млн евро.

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Тем не менее, президент "Динамо" Игорь Суркис лично отправится в Турцию, чтобы уговорить руководство "Хатайспора" отпустить нападающего, сообщает beyazgundem. По информации источника, Суркис должен был приехать раньше, но отложил переговоры из-за смерти отца.

Киевляне намерены заполучить Бупендзу до 2 марта, когда закроется трансферное окно в Украине. Отметим, что в этом случае Мирча Луческу не сможет рассчитывать на форварда в матчах Лиги Европы.

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Сообщается, что главный тренер "Хатайспора" Омер Эрдоган готов отпустить Бупендзу в обмен на Жерсона Родригеса, который в прошлом сезоне играл в Турции на правах аренды за "Анкарагюджу" и хорошо себя зарекомендовал. Ожидается, что президент "Динамо" прояснит этот вопрос в ближайшие дни.

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