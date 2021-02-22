Версія українською
$ 27,85
33,78

Суркис едет к Эрдогану выпрашивать нападающего для "Динамо"

22 февраля, 12:53

Александр Трикиша

Киевляне намерены заполучить нападающего до закрытия трансферного окна

Киевское "Динамо" сделает повторное предложение турецкому "Хатайспору" по покупке нападающего Аарона Бупендзы. Ранее сообщалось, что "Хатайспор" отказался продавать Бупендзу в "Динамо" за 9 млн евро.

Читайте также: В "Динамо" его, срочно! Потенциальный новичок киевлян забил шикарный гол в Турции

Тем не менее, президент "Динамо" Игорь Суркис лично отправится в Турцию, чтобы уговорить руководство "Хатайспора" отпустить нападающего, сообщает beyazgundem. По информации источника, Суркис должен был приехать раньше, но отложил переговоры из-за смерти отца.

Киевляне намерены заполучить Бупендзу до 2 марта, когда закроется трансферное окно в Украине. Отметим, что в этом случае Мирча Луческу не сможет рассчитывать на форварда в матчах Лиги Европы.

Реклама

Сообщается, что главный тренер "Хатайспора" Омер Эрдоган готов отпустить Бупендзу в обмен на Жерсона Родригеса, который в прошлом сезоне играл в Турции на правах аренды за "Анкарагюджу" и хорошо себя зарекомендовал. Ожидается, что президент "Динамо" прояснит этот вопрос в ближайшие дни.

Читайте также: Секс-бомба! Девушка динамовца – в шикарной форме после родов

Новости на эту же тему:

В "Динамо" нашли виновного: из-за кого киевляне потеряли очки в матче с "Десной" "Динамо" спасло очко в матче с "Десной" после удаления и пенальти "Десна" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины 10 голов в одни ворота: молодежь "Динамо" уничтожила "Десну"
Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Турции Аарон Бупендза Хатайспор

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
В Украине менять валюту будем по новым правилам: подробности
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов