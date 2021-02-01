Суркис "кинул" Луческу: никакого усиления в "Динамо" не будет

Киевское "Динамо" не будет покупать новых игроков до конца текущего сезона. Об этом сообщили тренерскому штабу перед отъездом на второй тренировочный сбор в Турцию. Причина кроется в финансовых проблемах столичного клуба, несмотря на то, что по итогам выступления в Лиге чемпионов "Динамо" заработало свыше миллиарда гривен. Правда, призовые поступят на счета клуба только по окончании сезона.

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"Тренерский штаб "Динамо" перед отбытием на сборы в Турцию был уведомлен руководством клуба, что до конца сезона покупок новых игроков не будет. Причины вы все знаете. Соответственно, с этого дня можете игнорировать все трансферные слухи, связанные с Киевом", – написали в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

Напомним, что недавно "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку, и де Пена махнул на экскурсию в пустыню, а также покатался на водных мотоциклах.

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