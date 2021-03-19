Свадьба в спортивном костюме: украинский вратарь женился в Испании

Одним холостяком в украинском футболе стало меньше. Вчера в Испании 22-летний голкипер мадридского "Реала" и сборной Шевченко Андрей Лунин женился на своей возлюбленной Анастасии Томазовой. Ранее мы рассказывали, что украинский вратарь водит "зверя" за 2,7 млн и греет лавку "Реала".

Скромная роспись в эпоху коронавируса прошла в Мадриде. А на официальную церемонию жених и невеста пришли в спортивных костюмах.

"Женаты 18.03.21. Важный и особенный день в нашей жизни. Люблю тебя", — прокомментировал Лунин пост в Instagram

Напомним, что Лунин позвал замуж свою девушку Анастасию еще на католическое Рождество 2019 года. Романтическое предложение руки и сердца футболист сделал на клубном стадионе "Вальядолида", за который играл на тот момент. И на поле "Хосе Соррилья" в ответ услышал заветное "да".

Андрей и Настя уже немало лет вместе, а познакомились через социальные сети.

"После виртуального общения договорились о встрече — и понеслась, – рассказывала девушка. – Мы гуляли в парке, постоянно болтали по телефону, он провожал меня домой. В то время Андрей только начинал карьеру в "Днепре". В начале отношений было непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако сейчас это уже не проблема – привыкла к такому его образу жизни"

Анастасия родом из Днепра и никогда не мечтала о муже-футболисте: "В детстве я мечтала о принце из Дубая (смеется). Когда маленькая была, даже не знала о том, что футболисты существуют".

Напомним, что Андрей Лунин перебрался в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, после чего два сезона провел в аренде в трех клубах. Последние месяцы голкипер находится в обойме мадридцев, но сыграл всего один официальный матч в Кубке. И дебют Лунина за "Реал" обернулся позором – пропустил два мяча от аутсайдера.

Смотрите тренировку Лунина в "Реале"

Тренировка Лунина в "Реале" Видео: https://www.instagram.com/lunin_andrey/