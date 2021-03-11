Свела с ума Ди Каприо, а футболист "Ромы" ради старшей на 12 лет модели бросил беременную

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло не сыграет сегодня против донецкого "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы из-за травмы. Однако этой зимой в Италии его имя постоянно на слуху – футболист бросил беременную девушку ради известной модели, которая старше его на 12 лет. "Рома" – "Шахтер" онлайн читайте на нашем сайте со всеми самыми "вкусными" подробностями, фото и видео.

Читайте также: Стрим матча "Рома" – "Шахтер". Обсуждаем матч вместе

Николо Дзаньоло / Фото: AFP

Все началось в декабре, когда Николо рассказал, что расстался с девушкой Сарой Скарпотта. Однако позже выяснилось, что Дзаньоло бросил девушку после того, как узнал о беременности. И буквально сразу же закрутил роман с итальянской моделью румынского происхождения Мадалиной Генеа, которая старше его на 12 лет.

После такого поступка религиозная Италия восстала против Дзаньоло. Его так затравили в соцсетях, что футболист был вынужден заблокировать свои страницы. Досталось и Мадалине, поэтому сначала она отрицала роман, хотя и призналась, что знакома с Николо.

Однако скандальную связь самого дорогого игрока "Ромы" (45 млн евро) и модели подтвердила его мама: "Нам не нравится, что он встречается с такой взрослой женщиной. Мы пытаемся открыть ему глаза на разницу в возрасте, но, к сожалению, эта история попала в заголовки газет".

Отметим, что Мадалина – очень востребованная модель. Она – лицо ювелирного бренда Damiani, участвовала в итальянских "Танцах со звездами" и снималась в "Молодости" Паоло Соррентино. Впервые румыно-итальянская модель появилась на экране в 2007 году: Мадалина снялась в клипе Эроса Рамазотти на песню "Время между нами" ("Il tempo tra di noi").

В 2013 году Генеа снялась в фильме, который принес ей известность. Премьера криминальной мелодрамы "Дом Хемингуэй" с Джудом Лоу и Ричардом Грантом в главной роли состоялась на кинофестивале в Торонто. За ее плечами – отношения с такими топ-звездами Голливуда, как Леонардо Ди Каприо, Майкл Фассбендер и Джерард Батлер.

Но Дзаньоло совершенно не смущает ни 12-летняя разница в возрасте, ни то, что Мадалина уже воспитывает дочь Шарлотту от миллионера Матея Стратана. Кстати, Генеа ранее уже встречалась футболистом "Ромы" – в свое время свела с ума Марко Боррьелло.

Ранее мы также давали анонс и прогноз комментатора на матч "Рома" – "Шахтер" в Лиге Европы.

Смотрите, как "Рома" выбила из Лиги Европы "Брагу"