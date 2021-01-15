Свитолина и Костюк прилетели на Australian Open в компании и под музыку TikTok

Украинские теннисистки готовятся к первому в году турниру "Большого шлема"

Лучшие теннисисты планеты начинают собираться на Зеленом континенте перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Запланирован он на 8 февраля, но до него спортсменам необходимо пройти двухнедельный карантин. Кроме того, у них будет возможность проверить силы в "разогревочных" турнирах. Напомним, впервые за пять лет Стаховский – в основе Australian Open.

Две украинские примы тенниса уже прибыли в Мельбурн. 18-летняя Марта Костюк летела в компании испанки Паулы Бадосы (№70 в мире), с которой будет тренироваться.

Молодая киевлянка рассказала, что за время долгого перелета не спала, а момент посадки сняла на видео.

Марта Костюк приземляется в Мельбурне

По прилету в Австралию Костюк показала вид из номера отеля. Вдалеке за окнами видно и теннисные корты. Между тем, город встретил девчат дождиком и тучами.

Марта Костюк в Мельбурне

Пятая ракетка планеты, одесситка Элина Свитолина, представила свой номер среди небоскребов Мельбурна под музыку из TikTok. Здесь она проведет ближайшие две недели изоляции. Также 26-летняя теннисистка поблагодарила организаторов за приложенные усилия.

Накануне украинская теннисистка расслабилась в купальнике в Абу-Даби.

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