Свитолина начала соревнование с зеркалом: "Это только мое дело"

Одна из самых популярных украинских спортсменок в мире вступила в неравный бой. Сегодня днем Элина Свитолина представила в соцсетях свое новое фото. На нем 26-летняя одесситка смотрит в зеркало тренажерного зала. Кстати, на днях теннисистка-миллионерша пожаловалась на скромные заработки на корте.

Теннисистка предстала в спортивной форме для зала, а рядом – надпись-афоризм на английском языке: "Вид в зеркале – это твое единственное соревнование". Или же "единственная конкуренция".

Среди первых, кто отметил новое сообщение Свитолиной, была чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед.

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Напомним, зимой Элина рассталась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, с которым была вместе два года. Также неудачи преследуют ее и на корте: на этой неделе в Эмиратах украинка неожиданно уступила возрастной россиянке Светлане Кузнецовой. А ранее она быстро проиграла и в Катаре. Тем не менее, пятая ракетка планеты, как видим, не теряет оптимизма и старается поддерживать себя в хорошей форме – как физической, так и психологической. Успехов!

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Свитолина и Ризатдинова на телешоу