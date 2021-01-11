Свитолина не устояла перед третьей россиянкой в Эмиратах. Костюк придется мстить

Украинского противостояния на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах не получится. Сегодня Марта Костюк вышла в дебютный полуфинал в своей карьере, а вот более знаменитая соотечественница, Элина Свитолина, проиграла россиянке Веронике Кудерметовой.

26-летняя одесситка взяла первый сет 7:5, но проиграла второй 3:6. На старте третьей партии 23-летняя уроженка Казани сделала брейк и вела 4:2. Однако Элина не сдалась, на характере выиграла три гейма подряд, но при счете 5:4 взять подачу соперницы ей не удалось. Дело дошло до тай-брейка, и там счастье улыбнулось Кудерметовой – 7:6 (7:3). Свитолина обыграла в Абу-Даби двух россиянок, но на третьей споткнулась.

Таким образом, в полуфинале турнира 18-летняя Костюк встретится не с землячкой, как ожидалось, а с девушкой из Татарстана. У киевлянки будет шанс отомстить за подругу по сборной. Марта пополнила свой счет уже на 26745 долларов, а Элина ограничилась скромной суммой в 12675 долларов. Вторую полуфинальную пару составили белоруска Арина Сабаленка и гречанка Мария Сакари.

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Вспомним, как Свитолина побеждала на турнире в Мексике: