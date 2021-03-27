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Свитолина не заметила россиянку на старте турнира в США

27 марта, 23:57

Александр Трикиша

Следующая соперница Элины определится в поединке Квитова – Конта

Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA в Майами. В поединке второго раунда украинка за 1 час и 38 минут победила россиянку Екатерину Александрову – 7:6, 6:4.

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В следующем раунде Элина встретится с победительницей поединка Петра Квитова – Йоханна Конта, который пройдет в воскресенье.

Ранее теннисист слетел с катушек и угрожал убить судью, пока его не выгнали с корта. Дамир Джумхур даже не закончил первый сет на турнире в Акапулько.

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Еще сегодня ночью переводят часы на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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теннис Элина Свитолина

Источник: Сегодня|Спорт

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