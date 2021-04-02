Свитолина променяла Монфиса на Монатика

Наша звездная прима тенниса Элина Свитолина проиграла в полуфинале в Майами Эшли Барти и покинула престижный турнир WTA с чеком на 93 тысячи долларов. Из США 26-летняя украинка улетела в хорошем настроении, детально рассказав о своем возвращении в Instagram.

Свитолина поблагодарила фанатов за поддержку в Майами, сообщив, что это была "неплохая неделя тенниса". Затем спортсменка-красавица отметилась в Лондоне.

Кстати, сразу два сообщения в "истории" она посвятила Дмитрию Монатику. Сначала Элина поздравила Monatika с Днем рождения, а затем поделилась ссылкой на его творчество.

Можно было бы заподозрить, что теннисистка испытывает романтические чувства к музыканту. Однако у того семья с двумя детьми. Элина же то ли рассталась, то ли все еще выдерживает паузу в отношениях с французом Гаэлем Монфисом. По крайней мере, его нет в новостях от украинки.

По дороге домой Свитолина нашла возможность и посмеяться над шуткой. К слову, ее порой также упрекали в лишнем весе, который мешает лучше передвигаться на корте.

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И вскоре пятая ракетка планеты сообщила, что прибыла домой. Правда, дом у девушки теперь, похоже, не в родной Одессе, а в Монако, где у нее есть квартира.

Впрочем, вскоре будет возможность увидеть ее и на родине. Уже известно, что Украина встретит Японию со Свитолиной и Костюк: не команда, а конкурс красоты! Матч Кубка Федерации пройдет в середине апреля.

Смотрите, как ранее Элина побеждала на турнире в Монтеррее: