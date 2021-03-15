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Свитолина против Белодед: украинские звезды спорта показали свою еду

15 марта, 11:59

Андрей Фоменко

Теннисистка и дзюдоистка пребывают в разных частях света, но едят здоровую пищу

Мы уже привыкли, что спортсмены в соцсетях хвастаются не только своими успехами на аренах, но и всем, что их окружает. Интересно совпало, что практически одновременно своей едой похвастались две звезды украинского спорта – дзюдоистка Дарья Белодед и теннисистка Элина Свитолина.

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Сначала свой стол показала 20-летняя чемпионка мира по дзюдо. Как видим, Даша потребляет много мяса, что и неудивительно при ее физических нагрузках. Хотя выступает она в весовой категории до 48 кг. Конечно же, атлетам нужны витамины – зелень, фрукты и овощи, но и без сладенького Белодед обходиться не хочет.

Дзюдоистка Дарья Белодед показала еду

А чуть позже подобным решила похвастаться Элина. Пятая ракетка планеты сейчас находится в Дубае, где выступала на турнире. Правда, неудачно, проиграв в первом же раунде. Но девушка старается не унывать и получать удовольствие от пребывания в Эмиратах.

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Еда же у теннисистки в Дубае изысканно украшена. Полезные продукты – сыры и фрукты – дополняет пирожное с цветочком сверху.

На днях Свитолина начала соревнование с зеркалом.

Остается пожелать девчатам пережить последние неудачи и с новыми силами взяться за завоевание призов.

Смотрите, как дзюдоистка пыталась совладать с теннисной ракеткой и мячом:

Дарья Белодед учится играть в теннис

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