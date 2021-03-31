Свитолина сошлась с Монфисом? Парочка восстановила общий аккаунт и засыпала романтикой

Теннисисты продержались друг без друга чуть больше месяца

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис восстановили общий аккаунт GEMS Life в Instagram, что наталкивает на мысль о воссоединении парочки. Напомним, в феврале Элина и Гаэль объявили о паузе в отношениях.

Сегодня их общая страница снова активна, а в сторис появились романтические цитаты и портрет возлюбленных, сделанный, вероятно, кем-то из фанатов.

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Напомним, что это было не первое расставание влюбленных. Летом 2019 года Элина и Гаэль Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram и расстались. Однако очень быстро они помирились.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Сейчас Элина Свитолина выступает на турнире в Майами, где за один час умудрилась заработать 2,6 миллиона. Первая ракетка Украины впервые в своей карьере вышла в полуфинал престижного турнира во Флориде.