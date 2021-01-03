Свитолина забрала у своего парня шоколад под музыку из TikTok

Сегодня Элина Свитолина и Гаэль Монфис оживили свою совместную страничку в Instagram. Знаменитые теннисисты сняли небольшую сценку о том, как украинка украла у француза кусок шоколада. Едва ли не изо рта.

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По сценарию первого в этом году сообщения Гаэль сидит за столом. Только он захотел полакомиться плиткой шоколада, как из-за спины подкралась любимая и откусила кусочек. А затем еще и напугала парня. Лишь после этого оставила Монфиса в покое. При этом в песенке из популярного приложения TikTok звучат далеко не безобидные слова.

А вот за несколько дней до Нового года пара сняла праздничный ролик с совместным танцем.

Также Элина сегодня днем показала вид из своего окна в теплых краях. Погода бывает пасмурной даже на курортах.

Недавно Свитолина променяла спорт на парня, поставив на 2021-й год необычную цель.

Смотрите, как Элина тренировалась:

Свитолина тренируется в Монако