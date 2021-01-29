Свобода! Украинская теннисистка эмоционально вырвалась из плена в Австралии

Марта Костюк сразу же встретилась с мамой и побежала на улицу

18-летнюю звезду украинского тенниса наконец-то выпустили из гостиничного номера. Марта Костюк более двух недель находилась на изоляции перед Открытым чемпионатом Австралии из-за строгих карантинных правил. На 15-й день заточения в Австралии украинка встала на руки. И вот теперь девушке разрешили покинуть отель, о чем она с радостью рассказала в соцсетях.

На своей страничке в Instagram Марта показала, как встретилась с мамой. Родственники жили в одном отеле, но не имели права видеться.

От нахлынувших эмоций девушка даже пустила слезу, но не потеряла силу духа.

В изоляции звезда украинского тенниса показала "явную непристойность".

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Также юная киевлянка с восторгом похвасталась видом на Мельбурн с высоты...

Марта Костюк в Мельбурне, вид с высоты

... а затем пошла на улицу бегать. Променад перед сном у Марты получился оригинальным.

Марта Костюк бегает в Мельбурне

До начала Открытого чемпионата Австралии у спортсменов осталось совсем немного времени, чтобы набрать хорошие кондиции. Турнир "Большого шлема" с крупными призовыми стартует 8 февраля.

Сегодня Свитолина изменила свои мысли в ванной и начала новую жизнь.

Смотрите, как Марта танцевала в гостиничном номере:

Марта Костюк танцует под музыку TikTok