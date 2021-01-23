"Свободу не спинити": "Динамо" резко отреагировало на штраф президенту

Разгорается еще один скандал в украинском футболе. Накануне стало известно, что президента "Динамо" оштрафовали за интервью. Причем поводом наказать Игоря Суркиса на 50 тысяч грн стали его высказывания пятимесячной давности.

Киевляне оперативно отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, заявив, что будут подавать апелляцию. Об этом "Динамо" сообщило на своем сайте, считая недопустимым ограничение свободы слова:

"Решение было вынесено по делу о высказываниях Игоря Суркиса во время интервью, опубликованного в августе 2020 года, в частности относительно его оценочных суждений по поводу личности первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко и его роли в назначении арбитров на матчи чемпионата Украины. Футбольный клуб "Динамо" не соглашается с таким решением, считает его безосновательным и необоснованным. Учитывая тот факт, что во всем демократическом и цивилизованном мире недопустимо ограничение свободы слова и привлечение к ответственности за оценочные суждения, в ближайшие дни ФК "Динамо" обратится в КДК УАФ с требованием предоставить полный текст данного решения с мотивировочной частью".

После анализа аргументов КДК клуб направит жалобу в Апелляционный комитет УАФ.

В воскресенье "Динамо" проведет спарринг со сборной из ТОП-100 рейтинга мира.

Смотрите, что говорил президент "Динамо" о работе Луческу и участии в Лиге чемпионов: