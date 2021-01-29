Свой парень: Усик заговорил по-украински о киевской зиме

Пока что промоутеры Александра Усика решают вопросы с его следующим выходом на ринг, боксер из Крыма поддерживает себя в форме в Киеве и пребывает в отличном расположении духа. При этом 33-летний Усик не забывает о Боге даже во время тренировок. Сегодня спортсмен порадовал подписчиков радостным сообщением на украинском языке.

Идя по улице под снегом, боксер ответил на вопрос журналиста на русском, какая зима ему больше нравится – зеленая или белая. Видео появилось на совместном акаунте Александра и его друга Василия Ломаченко:

"Мені подобається отака біла, смачна, неймовірно гарна зима, як зараз".

Недавно Усик прочел знаменитый стих на украинском – вышло драйвово.

Напомним, последний бой Александр провел три месяца назад – в Лондоне с британцем Дереком Чисорой. Украинец надеялся на чемпионский бой с Энтони Джошуа, но тот почти договорился об объединительном поединке с Тайсоном Фьюри. Так что, скорее всего, наш боксер сразится за временный титул WBO с еще одним англичанином – Джо Джойсом. Встреча ожидается в апреле или мае.

Тем временем, компенсация Усику за отсрочку боя с Джошуа выросла вдвое.

Смотрите, как Александру подарили щенка немецкой овчарки:

Усику подарили щенка овчарки Видео: Instagram